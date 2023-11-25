Bir sürücü tutuklandı, 21 araç trafikten men edildi

Polis, dün ülke genelinde trafik denetimleri yaptı. Denetimler sonucunda 1860 araç sürücüsü kontrol edildi, kontrol edilen sürücülerden 367’si aleyhine yasal işlem başlatıldı, 1 kişi tutuklandı ve 21 araç trafikten men edildi.

Polis, yasal işlem başlatılmasına neden olan suçları, “227 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 12 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 8 seyrüsefersiz araç kullanmak, 62 trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 10 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak ve 48 diğer trafik suçları” olarak açıkladı.