Bir takım daha netleşti: Şampiyonlar Ligi'nde 2024/25 sezonunu garantileyen kulüpler
15/05/2024
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024/25 sezonunda mücadele etmeyi garantileyen takımlar netleşiyor. Şu ana kadar 21 takım Devler Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. İşte 2024/25 sezonu için Şampiyonlar Ligi bileti alan takımlar:
Real Madrid
Borussia Dortmund
Liverpool
Barcelona
Stuttgart
Milan
Feyenoord
Atalanta
Bayer Leverkusen
Aston Villa
Leipzig
Bologna
Monaco
Sporting
Arsenal
Juventus
Manchester City
Girona
Bayern Münih
Inter
Paris Saint Germain