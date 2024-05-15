Bir takım daha netleşti: Şampiyonlar Ligi'nde 2024/25 sezonunu garantileyen kulüpler

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15/05/2024

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Bir takım daha netleşti: Şampiyonlar Ligi'nde 2024/25 sezonunu garantileyen kulüpler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024/25 sezonunda mücadele etmeyi garantileyen takımlar netleşiyor. Şu ana kadar 21 takım Devler Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. İşte 2024/25 sezonu için Şampiyonlar Ligi bileti alan takımlar:

Real Madrid

Borussia Dortmund

Liverpool

Barcelona

Stuttgart

Milan

Feyenoord

Atalanta

Bayer Leverkusen

Aston Villa

Leipzig

Bologna

Monaco

Sporting

Arsenal

Juventus

Manchester City

Girona

Bayern Münih

Inter

Paris Saint Germain

15/05/2024 16:22
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TAGS: real madrid
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