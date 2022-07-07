Bir tarafta boş lâflar, diğer tarafta acı gerçekler

Bir hafta sonra 20 Temmuz kutlamaları var, törenler düzenlenecek ve o törenlerde konuşmalar yapılacak…

O konuşmalarda en güzel sözler yan yana getirilecek.

Övünülecek, konu KKTC’ye gelecek ve yine ilelebet yaşatılacağı söylenecek.

Güney Kıbrıs’taki yöneticilere mesajlar verilecek, müzakerelerin iki egemen eşit devlet temelinde başlayabileceği söylenecek, “federasyon öldü” denilecek.

Rumlara muhtaç olmayacağımız sözü tekrarlanacak…

Yalnızca törenlerde mi? Daha törenler başlamadan, en yukarıdaki yöneticiden en aşağıdakine kadar herkes 20 Temmuz mesajları yayınlayacak, yine yapay hamaset edebiyatı zirve yapacak…

Tüm söylenenler yalnızca “lâf”, hatta “boş lâf” olacak, birkaç günlüğüne sanal bir dünya yaratacak bize yönetenler, olmayan bir dünya ve onların kafasıyla, zihniyetiyle aslında hiç olmayacak bir dünya…

Ortada bir başarı hikayesi yok, tam tersine bir başarısızlık hikayesi var, geriye gidiş var, çözdük sandığımız sorunların hortlaması var…

İlelebet yaşayacak ülke böyle mi olur? Emin misiniz Güneydekiyle eşit ve egemen bir devlet yarattığınıza.

Ülkeyi yönetenlerin yaptıkları ve ülkenin geldiği durum, söyledikleri pembe sözleri yalanlıyor adeta… Lâfla devlet yönetilmiyor ve bu da çok belli oluyor.

21’inci Yüzyıl’da bizi birkaç çağ geriye götürdüler…

Tükeniş var, insanları kendi ülkesinden bıktırma var, kaçırma var…

Umutsuzluk yükleme var, “bizden bir şey olmaz” duygusunu zorla enjekte etme var…

Beceriksizlik var, vizyonsuzluk var ama buna rağmen iş şahsi ve partisel çıkarlara gelince cingözlük var, kurnazlık var…

Fakir devletin sınırlı kaynakları ve imkanlarını partizanca dağıtma var…

Parasız devletin imkanlarıyla zevküsefa var, ihtişam var, konfor var…

Daha büyük bina, daha gösterişli makam aracı, daha fazla koruma, daha fazla danışmanla, lüksle itibar arama var…

Milletin asaplarını bozan tuhaf işler, saçma sapan, tuhaf açıklamalar var…

Kronik sorunların hiçbirini çözememe var, sorunlara yeni sorunlar katma var…

Her şeyi dağıtıp, mahvetme, bozma sonra da “toparlayacağım” diye yasalara, Anayasaya aykırı işler yapma var…

İktidardakilerin halkı bıktıran, kendi kendileriyle kavgaları, kendi kendilerini yeme çabaları var…

“Ruma muhtaç olmayız” diyorlar ama çarşımızın, piyasanın Güney Kıbrıs’tan gelen müşteriye çok ihtiyacı var… Rum Hükümetinin vereceği elektriğe de muhtacız, işsiz insanımızın Güneyde çalışıp, ekmek parası kazanmasına da…

Yalnızca bugünkü haberlere bakın; neredeyse hükümetten şikâyet etmeyen sektör, sivil toplum örgütü yok…

Kimisi Başbakanlığın kapsına dayanıyor, elektrik kesintilerinden büyük zarar etmiş olanlar KIB-TEK’i, alacağını tahsil edemeyenler devleti, yasaların ve Anayasanın ihlal edilmesine isyan edenler hükümeti dava etme hazırlığında…

Halkın ülke yöneticilerimden memnuniyetsizliğini, Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin (CMIRS) son anketinde de görmek mümkün.

Ankete katılanların yüzde 91.59’u “Ülkeyi yönetenlerin halkın ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmediğini” belirtti...

Yine ankete katılanların yüzde 97.42’si de “ülkede işlerin yanlış yönde gittiğini” ifade etti.

Durum gerçekten de böyle… Son iki yıldır ama özellikle de son altı aydır ülkede yaşananlara bir bakın; neyi halkın ihtiyaçları doğrultusunda yaptılar, ülkede hangi iş doğru yönde gitti?

Bu çağda ülkeyi elektriksizliğe mahkûm ediyorlar, ormanların yanmasını engelleyemiyorlar hatta yapılan hatalar ve ihmallerle yangınların baş sorumlusu oluyorlar, ülkenin lağım sularına batmasına engel olamıyorlar, pahalılığın önüne geçemiyorlar hatta devlet eliyle pahalılık yaratıyorlar, demokratik olmayan, halkın özgürlüklerini kısıtlayıcı yasa yapmaya çalışıyorlar ve daha neler neler…

İşte böyle, bir tarafta acı gerçekler, diğer tarafta boş lâflar… Boş lâf dinlemeye kimsenin tahammülü yok ama onlar yine çıkacak ve asap bozucu konuşmalarını yapacaklar, kendilerine takdir yerine tepki (hatta daha fazlasının) gösterildiğini bile bile…

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07/07/2022 17:06