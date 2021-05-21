Bir Tarih Daha Göçtü

Gölge oyunu sanatçısı, meddah, filateli uzmanı, yazar Mehmet Ertuğ, bugün hayatını kaybetti. Mehmet Ertuğ ile 2017 Mayıs ayında Gülten Özyakup SEZGİN tarafından yapılan röportaj şöyle:

Gülten Özyakup SEZGİN

Türk kültürünün en önemli örneklerinden “Karagöz ve Hacivat” gölge oyunu, Kıbrıs’ta hala sanatseverlerle buluşabiliyorsa bunun en büyük mimarı Ertuğ’dur. Mehmet Ertuğ, 1939 yılında Yiğitler köyü eski adıyla Arçoz’da doğdu. Ertuğ, yıllar önce gölge oyununu oynatan Mulla Hasan’dan işi öğrendi.

Eskiden çocuk ve kadınlara, gölge oyununu izlemenin yasaklandığını ifade eden Ertuğ, bunun nedenini şöyle anlatıyor:

“Ben 5- 6 yaşlarındayken, köyümüze karagözcüler gelirdi. Bunlardan en meşhuru Mulla Hasan’dı. Köyümüze gelir ve babamın bakkal dükkânının karşısındaki Ali Ağa’nın kahvehanesinde oyunlarını sergilerdi. O yıllarda köyümüzdeki gölge oyununa çocukların gitmesi, öğretmenlerimiz ve ailelerimizce yasaklanmıştı. Aynı zamanda kadınlar da bu gösterilere katılamazlardı. Nedeni, Mulla Hasan’ın oyunlarında biraz küfürlü sözler kullanmasıydı. Biz gene çocuklar bir yolunu bulur içeri sızardık, kadınlar da kapı pencere aralarında bu oyunları izlerlerdi”.

Ertuğ, Mulla Hasan’ın bir oyununu izlediğini ve bu işe vurulduğunu ifade ederek gördüklerini taklit etmeye başladı ve gölge oyununu öğrendi.

Namık Kemal Lisesi’nde Türkçe öğretmenliği yaptığı yıllarda müdürün talebi üzerine “Karagöz ve Hacivat” oyununu seçtiği öğrencilere oynatan Ertuğ, gösterinin çok beğenilmesi üzerine, Karagöz ve Hacivat’ın suretlerini yapmak için malzeme temin etti ve gölge oyunculuğuna başladı.

Ertuğ, 2002-2012 yıllarında Lefkoşa Büyükhan’da “Karagöz ve Hacivat” oyunlarını halkla buluşturdu. Ertuğ, şu anda çalışmalarını ve araştırmalarını evinde devam ettiriyor.

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21/05/2021 15:19