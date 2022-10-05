Bir TikTok kullanıcısı dünyanın en tanınan seri katillerinin aynı burçları paylaştığını açıkladı

Lauren Elaine Skirvin adındaki Amerikalı bir TikTok kullanıcısı, Jeffrey Dahmer’dan Ted Bundy’e dünyanının en tanınmış seri katillerinin doğum günlerini ve burçlarını incelemeye karar verdi.

SERİ KATİLLERİ VE BURÇLARINI LİSTELEDİ

İşledikleri suçlarla filmlere konu olan 500’den fazla seri katilin burçlarını inceleyen 38 yaşındaki kullanıcı, katilleri ve burçları uzun bir liste halinde paylaştı. Skirvin’in ulaştığı sonuçlar ise oldukça dikkat çekti.

LİSTEDE SADECE 4 BURÇ VAR

Skirvin “Astrolojiye inanmayanlara soruyorum: Bu uzun listede sadece 4 burcun olmasını nasıl açıklıyorsunuz?” sorusunu yönelterek ulaştığı sonuçları paylaştı.

SERİ KATİLLERİN PAYLAŞTIĞI 4 BURÇ

İçinde Marry Bell, George Chapman, Ed Gei ve Richard Ramirez gibi seri katillerin bulunduğu listede yalnızca 4 burcun olduğunu söyleyen Skirvin, her burcun bir elemente denk geldiğini belirtti.

Başak, İkizler, Balık, Yay burcunun en popüler seri katillerin burcu olduğunu söyleyen kullanıcı, bu burçların ‘ateş, su, hava ve toprak’ elementleriyle de eşleştiğini vurguladı.

Skirvin aynı zaman da Başak burcunun listede en çok tekrar eden burç olduğunu söyledi. Başak burcunu sırasıyla İkizler, Balık ve Yay takip ediyor.

Şu sıralar dijital bir platformda yayınlanan ve platformun İngilizce dilindeki en popüler ikinci dizisi olarak açıklanan Monster: The Jeffrey Dahmer Story dizisine de atıfta bulunan kullanıcı, Dahmer’ın Balık burcu olduğunu söyledi.

Burçlar arasında en az sevilen burcun Akrep olduğunu belirten Skirvin, listede akrep burcunun yer almamasını şaşırtıcı bulduğunu söyledi.

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05/10/2022 13:54