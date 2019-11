‘Bir Toplumun Milletle Buluşması-Atatürkçülük ve Kıbrıs Türkü’ paneli gerçekleştirildi

Başbakanlığın koordine ettiği “Bir Toplumun Milletle Buluşması-Atatürkçülük ve Kıbrıs Türkü” konulu panel gerçekleştirildi.

Panelin konukları, Gazeteci Yazar Uğur Dündar ve Türkiye’nin 26’ncı Genel Kurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ oldu.

10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri çerçevesinde Başbakanlığın organize ettiği “İki Toplumun Milletle Buluşması Atatürkçülük ve Kıbrıs Türkü” adlı panel Türkiye’nin 26’ncı Genel Kurman Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ ve Gazeteci Yazar Uğur Dündar’ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Açık Öğretim Fakültesi Konferans salonunda gerçekleştirilen panelin açılışında Başbakan Ersin Tatar ile emekli Orgeneral İlker Başbuğ’un salona girişleri ayakta alkışlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Başbakanlık Daire Müdürü Bora Akkuş yaptığı açılış konuşmasında, birinci dünya savaşından sonra İngilizlerin adayı almasıyla, adada Türklüğü, Atatürk İlke ve devrimleri ile benimseyerek bu günlere getiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dün olduğu gibi bugün de bu ilke ve devrimlere bağlı kalarak geleceğe taşıyacağını söyledi.

Akkuş konuşmasını, Başbakan Ersin Tatar’ın her zaman söylediği “Türk ve Kıbrıs halkı her anlamda ortak mücadele içindedir. Bizi hiçbir güç ayıramaz. Biz et ve tırnak gibiyiz” sözleriyle tamamladı.

Panelde daha sonra Gazeteci Yazar Uğur Dündar ve Türkiye’nin 26’ncı Genel Kurman Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ’un özgeçmişlerinin okunması ile devam etti.

Özgeçmişlerin okunmasının ardından sahneye davet edilen Uğur Dündar, 10 Kasım’da Ulu Önder Atatürk’ün sevgi ve rahmetle anıldığını, 15 Kasım’da ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 36’ncı kuruluş yıldönümünün kutlanacağını belirterek, coğrafyadaki gelişmeler bakıldığında Ulu önder Atatürk’ün yurtta Barış dünyada barış öngörüsünün ne kadar geçerli olduğunu ve KKTC’nin kuruluşunun da çok büyük bir vizyon sonucunda gerçekleştiğini kaydetti.

Türkiye’nin 26’ncı Genel Kurman Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğda, 10 Kasım ertesinde düzenlenen bu panelin çok anlamlı olduğunu vurgulayarak, “Bugün burada sizlerle Atatürk’ü konuşmak, Kıbrıs’ı konuşmak, gerçekten benim için de çok ayrıcalıklı bir durum. Bu fırsatı yarattığı için sayın başbakanımıza teşekkür ederim dedi.

(BRT)

12/11/2019 00:54