Bir tuhaf ziyaret

Badminton Federasyon Başkanı Fırat Deniz bir basın bildirisi yayınlayarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yapılan ziyaretlerden haberleri olmadığını açıkladı

Açıklama şöyle:

Kamuoyunun bilgisine:

Adamızda bulunan Türkiye Milli Takımı antrenörlerinden bir kişinin Cumhurbaşkanı ile görüşmesi, Bakanlar ve üst düzey yetkililemizi ziyaret etmesi için randevular talep edildiğini ve Türkiye Milli Takımı forması dağıttığını öğrenmiş bulunmaktayız.

Hem federasyonumuzun hem de yaptığımız görüşmeler sonucunda Türkiye Badminton Federasyonunun da bu ziyaretler ve yaptırılarak dağıtılan Milli Takım formalarından haberi olmadığını kamu oyunun bilgisine sunuyoruz.