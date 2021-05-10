Bir turistin KKTC yetkililerine yazdığı mektup dikkat çekti…

Turizm Emekçileri Platformu, kapalı devre turizm uygulamasıyla ülkemizde gelen turistlerin, çift PCR ve ülkeye geldikten 3 gün sonra da testinin negatif çıkmasına rağmen ülkede turist olarak daha fazla kalamaması ve serbest gezememesine eleştiri getirdiğini açıkladı.

Turizm Emekçileri Platformu, Türkiye’ye döndükten sonra yaşadıklarını bir mektupla ifade eden bir turistin, yetkililer yanında medyaya da ulaştırdığı, yaşadıkları ve duygularıyla ilgili mektubu bir kez daha kamuoyunun gündeme getirdi.

Turist, mektubunda şu görüşlere yer veriyor:

“KKTC yetkililerinin dikkatine; adanızın aşığı olarak, 2 hafta önce, dünyadaki 190 kadar ülke arasında hiçbirinin uygulamadığı eziyetlere de katlanmayı kabul ederek, bir charter seferiyle ülkenize geldim.

Gelmeden negatif PCR, inince yeni bir test, 3 gün sonra tekrar negatif PCR sonucuna rağmen, elektronik bileklikle otel alanından çıkmamama rağmen, ülkenize gelen turistin bu kadar eziyetten sonra, kalmasına izin vermeyip, ülkeyi terk etmeye zorlamak nasıl bir yönetim zihniyetinin ürünüdür?

Makul tedbirleri her ülke kendine göre uygularken, 3 negatif teste rağmen turisti ülkeden postalama saçmalığı ile neyi başarmış olduğunuzu sanıyorsunuz?

Açıklayınız lütfen. Ülkenize gelmiş bir turist, 3’ncü gün sonunda tekrar PCR zaten yaptırıyor. Negatif çıkarsa bırakın kalmaya devam etsin. Ülkenize duyduğum beğeni, sevgi ve saygı, bu kafadaki siz yöneticiler tarafından darbe almıştır…”

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10/05/2021 21:32