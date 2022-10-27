Bir türlü beladan çıkamayan 4 burç!

Çevremizde bazı insanlar vardır ki başları bir türlü beladan kurtulmaz. Gerek yaşadıkları sorunlar olsun gerekse hayatlarında her işin ters gitmesi olsun bu kişiler şansızlıklarıyla bilinirler. Ancak astrolojinin de bu konuda söyleyecekleri bulunuyor. Başı bir türlü beladan çıkamayan en şanssız 4 burç astrologlar tarafından şöyle açıklanıyor…

Bazılarımız diğerlerine oranla daha şanslı ve güzel bir hayat sürüyoruz. Bunun sebebinin ise burçlarımız olabileceğini hiç düşündünüz mü? Bazı olaylar neden hep benim başıma geliyor, neden çok şanssızım diye düşünüyorsanız burcunuz bu dördünden biri olabilir.

BALIK BURCU

En şanssız burçlar listesinin ilk sırasında Balık burçları yer alıyor. Bu kişiler oldukça hassas olmalarına karşın kendi hayatlarını bir romantik komedi filmi gibi yaşamaya meyillidir. Su burçlarından biri olan Balık, sürekli kendini dramatik bir durumun içerisinde bulmasının yanında sık sık ağlama ihtiyacı duyar.

Gerçekten öyle olmasa da balık burçları tüm dünya onlara karşıymış gibi hissederler. Sürekli yaşadıkları kaygı da risk alamamalarına bu nedenle daha şanssızmış gibi görünmelerine neden oluyor.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu bu listede ikinci sırada yer alıyor. Çünkü İkizler, şanslı olarak bilinen gezegenlerin tam karşısında yer alan Merkür tarafından yönetiliyor. Merkür tarafından yönetilen burçlar ise kendiliğinden şanslı olmaz, kendi şanslarını ve fırsatlarını kendilerinin yaratması gerekir. Ancak İkizler, kazandığı şansı kaybetmemek adına her şeyi yapacaktır.

Bu burçtaki bireyler analitik bir yapıya sahiptir ve hiçbir işlerini araştırma yapıp geniş çaplı bilgi edinmeden yapmazlar. Bu nedenle akıllarında bir planları varsa ve hedeflerine ulaşmak istiyorlarsa doğru planlama ve araştırma ile yine de mutlaka ulaşacaklardır.

OĞLAK BURCU

Oğlaklar en çalışkan burçtandır. Hayatları boyunca her zaman iddialı olurlar ve başarmak istedikleri şeyin peşinde koşarlar. Buna ek olarak bilinçli veya bilinçsiz her duruma karşı sınırlarını da bilirler.

Kendilerini göstermekte oldukça başarılı Oğlak burcu bir şeyi yapmak istediğinde devreye kendi iradeleri girer. Çünkü maalesef bu burcun şansı pek de açık değildir. Oğlak burcu Satürn gezegeni tarafından yönetilir bu nedenle bilgi onlar için her şeyin üstündedir. Eğer çevrenizdeki Oğlak burçları başarılıysa bilin ki bu onların şansının yaver gitmesinden değil aralıksız çalışmalarındandır.

AKREP BURCU

Listenin sonunda yer alan ama yine de şanssız olarak bilinen Akrep burçları çevrelerindeki her şeyi kişisel olarak algılama niyetindedir. Bu burcun şanssız gruptan sayılmasının asıl nedeni çevrelerinde olan her şeye karşı aşırı duyarlı olup kendilerini şanssız yorumlamalarıdır.

Bu burçan bireyler yapısal olarak güçlüdür ancak geçmişlerinde zor bir dönem geçirmişlerdir. Bu nedenle çoğu durumda başkalarına karşı güvensiz olup her zaman en kötüsünü beklerler.

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27/10/2022 22:33