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Bir ülkede daha elektronik sigara yasaklandı

ABD’nin San Francisco kentinde ‘elektronik sigara’ satışı yasaklandı

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27/06/2019

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Bir ülkede daha elektronik sigara yasaklandı

San Francisco’da e-sigara yasaklandı. Uygulama 7 ay içinde yürürlüğe girecek.

Karar, e-sigaranın insan sağlığına etkilerinin net olarak ortaya konulmamış olması gerekçesiyle alındı.

E-sigaralar da normal sigaralar gibi nikotin içerir.

 

UYUŞTURUCU GİBİ BAĞIMLILIK YAPIYOR

Araştırmalar nikotinin eroin ve kokain kadar bağımlılık yapabileceğini gösteriyor.

Birçok e-sigara kullanıcısı bir tütün ürününden çok daha fazla nikotin alabiliyor çünkü nikotin konsantrasyonu daha yüksek olan ekstra güçlü kartuşlar satın alınabilir ya da içine daha fazla madde çekebilmek için e-sigaranın voltajı artırılabilir.

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TAGS: Bir ülkede daha elektronik sigara yasaklandı, haber, kıbrıs,
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