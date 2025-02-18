“Bir Usta ve Türk Ezgileri” adlı söyleşili konser 27 Şubat Perşembe günü Gazimağusa’da düzenlenecek

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB), 27 Şubat Perşembe günü Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda söyleşili konser düzenleyecek.

Merkezden verilen bilgiye göre, “Bir Usta ve Türk Ezgileri” adlı söyleşili konser saat 20.00’de başlayacak. Usta bir bestecinin eserlerini besteleme süreci, Türk eserleri ve daha pek çok konunun ele alınacağı etkinlikte, Türk bestecilerin seçkin eserlerinden örnekler dinlenecek.

Usta Türk bestecilerinden Turgay Erdener’in söyleşi konuğu olacağı etkinlikte, Ankara Devlet Opera ve Balesi solistlerinden, ünlü sanatçı Selva Erdener’in yanı sıra, Soprano Sermin Dikmen Töre ve Bariton Tuğrul Enver Töre solist olarak sahne alacak.

Piyanist Esra Poyrazoğlu Alpan’ın eşlik edeceği söyleşili konserin moderatörlüğünü ise orkestra şefi Murat Menket üstlenecek.

-İzleyicilere ücretsiz olarak sunulacak

Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi’nin hazırladığı, Telsim’in iletişim desteği sağladığı konser izleyicilere ücretsiz olarak sunulacak.