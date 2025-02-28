“Bir Usta ve Türk Ezgileri” isimli konser Gazimağusa’da seyirciyle buluştu

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28/02/2025

“Bir Usta ve Türk Ezgileri” isimli konser Gazimağusa’da seyirciyle buluştu

Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi'nin (KKTCDOB) “Bir Usta ve Türk Ezgileri” isimli konseri dün akşam Gazimağusa’da seyirciyle buluştu.

Merkezden verilen bilgiye göre, söyleşili konserde Türk müziğinden seçkiler ve Turgay Erdener’in eserleri seslendirildi. Etkinliğin söyleşi moderatörlüğünü orkestra şefi Murat Menket yaparken, piyano eşlikçiliğini Piyanist Esra Poyrazoğlu Alpan üstlendi.

Söyleşi konuğu Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı Öğretim Üyesi ve besteci Dr. Turgay Erdener ise izleyicilere müzik dünyasıyla ilgili bilgiler sunarken, Soprano Selva Erdener, Soprano Sermin Dikmen Töre ve Bariton Tuğrul Enver Töre konserde sahne aldı.

KKTCDOB’un hazırladığı, Telsim'in iletişim desteği sağladığı ve tüm izleyicilere ücretsiz olarak sunulan etkinlikte seyircilerden gelen sorulara da yer verilirken, konser sonunda seyircilere KKTCDOB'un gelecek programları hakkında bilgi verildi.

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TAGS: haber, kıbrıs
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