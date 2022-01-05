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''Bir yıl içinde hepimiz Covid -19 olacağız''

Lefkoşa Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, “Önümüzdeki bir yıl içinde hepimiz en az bir kez Covid -19 olacağız” dedi

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05/01/2022

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''Bir yıl içinde hepimiz Covid -19 olacağız''

Lefkoşa Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, “Önümüzdeki 1 yıl içerinde toplum olarak hepimiz en az 1 kez Covid -19 olacağız, buna katılıyorum” dedi.

Salgının Omicron ile tamamlanacağı, sürü bağışıklığı sağlanacağı yönünde de görüşler belirtildiğinin ifade edilmesi üzerine Dr. Nesil Bayraktar, “Bunun son varyant olacağını düşünmüyorum ancak sürü bağışıklığı için en ideal varyant olabilir. Pandeminin sonunu aşı veya doğal bağışıklığın yaygınlığı belirleyecek” şeklinde konuştu.

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05/01/2022 13:20
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TAGS: covid-19
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