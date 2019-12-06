Bir yılda 35 kilo verdi

Bir yılda 35 kilo vermeyi başardı. Geçenlerde katıldığı bir davette kimi görse “Nasıl bu kadar zayıfladın?” sorusuyla karşılaştı. Şahan Gökbakar geçen kasımda başladığı mücadelesini şöyle anlattı:

“Azim, kararlılık, sabır ve eşimin desteğiyle oldu. Fazla kasmadan biraz daha zayıflamak istiyorum.”

Oyuncunun hedefi; 3 ayda 10kilo daha vermek.

Düşük karbonhidrat içeren, yüksek yağ barındıran bir diyet. Balık, et, tereyağı, yumurta, fındık, peynir, kuruyemişler, sağlıklı yağlar, avokado, sebzeler, çeşitli baharatlar tüketiliyor. (Posta)

06/12/2019 10:49