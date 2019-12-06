Bir yılda 35 kilo verdi
Şahan Gökbakar 100 kilonun üzerine çıkınca eşi Selin Gökbakar’ın desteğiyle ketojonik diyete başlamıştı.
06/12/2019
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Bir yılda 35 kilo vermeyi başardı. Geçenlerde katıldığı bir davette kimi görse “Nasıl bu kadar zayıfladın?” sorusuyla karşılaştı. Şahan Gökbakar geçen kasımda başladığı mücadelesini şöyle anlattı:
“Azim, kararlılık, sabır ve eşimin desteğiyle oldu. Fazla kasmadan biraz daha zayıflamak istiyorum.”
Oyuncunun hedefi; 3 ayda 10kilo daha vermek.
Düşük karbonhidrat içeren, yüksek yağ barındıran bir diyet. Balık, et, tereyağı, yumurta, fındık, peynir, kuruyemişler, sağlıklı yağlar, avokado, sebzeler, çeşitli baharatlar tüketiliyor. (Posta)