Bir yılda 4 bin 564 yeni vatandaş…

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29/12/2024

Bir yılda 4 bin 564 yeni vatandaş…

UBP-DP-YDP hükümeti, 1 Ocak-28 Aralık tarihleri arasında toplam 4 bin 431 kişiyi KKTC vatandaşlığına aldı.

Son olarak 28 Aralık 2024 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete’de 133 kişiye daha vatandaşlık verildiği görülüyor.

İşte KKTC yurttaşlığına alınan 133 kişinin isimleri:

Bekir Koral

Gizem Doğan

Emran Sertkaya

Caner Kaya

Zeynep Ramazan

Sude Doğan

İrem Büyükkışlalai

Mehmet Dinçer

İbrahim Halil Mutluer

Sultan Hatunoğlu

İzzettin Sözer

Derya Arğun

Aykut Kıratlı

Sepehr Daneshvar

Yusuf Turunç

Mehmet Erduran

Şimal Büyükkışlalı

Tülay Yavuz

Melisa Güler

Esmanur Berdan

Abuzer Yıldırım

Mehmet Özbek

Damna Ruzhdie Ustova

Hâlise Tuğba Helvacıkara

Ali Göçer

Uğur Baykuş

Meryem Kara

Ceren Kaymak

Muhammed Halis Coşğun

Neslişah Gözuken

Tufan Afyon

Ercüment Görgülü

Fadime Sultan Buzcu

Deniz Özbek

Necat Akar

Melike Arık

Ömer Şan

Rabia Ilgın Döner

Aleyna Arlı

Ayşegül Özdemir

Kübra Kaya

Damla Nur Sarpkaya

Ahmet Ertuğrul Berdan

Özlem Kaya

Emine Songur

Öykü İldiz

Ercan Gökhan Haziray

Ebru Ağkaya

Şirin Güneş

Prof. Dr. Zafer Ünsal Coşkun

Orhan Gökalp

Aytaç Yıldırım

Aytaç Barhun

Ahmet Ulün

Kadir Kocabaş

Buket İnan

Mehmet Tona

Stanislav Chircevschi

Veaceslav Chircevschi

Adem Çelebi

Dilan Çelebi

Murat Güngör

Fatma Yıldırım

Celil Uğur Bekar

Hilal Kocakaya

Sevgi Talan

Rengin Altınbaş

Selvi Altınbaş

Meryem Tanrıverdi

Ercan Biçer

Tunahan Uğantaş

Tuğba Berrak

Mert Sarıer

Tarık Yumuşak

İbrahim Sairin Owel

Eylül Ünveren

Fatma Aladağ

Cihat Kokur

Bilge Toprak

Figen Şahin

Turgay Er

Emine Suzan Demir

Pınar Şahan

Didem Akpak

Soner İlhan

Abdurrahman Güler

Nazar Özbek

Cebrail Kaya

Sadık Piyade

Emine Alakuş

Elif Mülazımoğlu

Yasemin Alagöz

Dovlet Bazarov

Mustafa Kemal Bazo

Eren Kabak

Orhan Turay Karaçay

İlham Rzayev

Helin Yayan

Mehmet Ateşoğlu

Güşen Kayadağ

Hikmet Yavuz

Ali Şengüden

Mahmut Ali Çıra

Erol Umut Atalay

Kubilay Şen

Esen Kurt

Oktay Turunç

Bilal Yavaş

Yrd. Doç. Dr. Gülşen Özduran

Şefikanur Özdoğan

Fatma Nur Özdoğan

Semir Haddur

İbrahim Taha Durmaz

Fatma Hızıroğlu

Abdülmuttalip Yıldız

Tuğba Varol Gür

Türker Gülaç

Zeynep Karakaya

Nefise Aktan

Volkan Koral

Harun Karacan

Kemal Kurnaz

Gökhan Varol

Barış Şahin

Mustafa Sündü

Burcu Kaya

Merve Barışçı

Seda Akarsu

Zülal Toprak

Halil Emre Güven

Rüstem Akyüz

Caner Aslan

Emrah Şimşek

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TAGS: Bir yılda 4 bin 564 yeni vatandaş…
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