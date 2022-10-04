Bir yılda İngiltere ve Avrupa'da 48 milyon kuş itlaf edildi

Ekim 2021 - Eylül 2022 tarihleri arasındaki vakaları takip eden ve dün yayımlanan rapora göre kümes hayvanlarında 2467, tutsak kuşlarda 187 ve vahşi kuşlar arasında 3573 vaka meydana geldi. Verilere göre virüs, Avrupa'da 37 ülkeyi etkiledi.

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ve Kuş Gribi için Avrupa Birliği Referans Laboratuvarı tarafından hazırlanan rapor, İngiltere'de 161 yüksek patojenik kuş gribi (HPAI) vakası tespit edildiğini ve bu yüzden 3,2 milyon kümes hayvanı ve tutsak kuşun öldürüldüğünü gösteriyor.

İngiltere hükümeti öldürülen kuş sayısının üretim için beslenen 20 milyon kuşa oranla "çok düşük miktarda" olduğunu belirtti. İngiltere'de bu tarihler arasında vahşi kuşlarda 1727 kuş gribi vakasının meydana geldiği tespit edildi. Bu vakaların ülkede 406 farklı bölgede ve 59 kuş türü arasında yayıldığı belirtildi.

Uzmanlar geçen yıllarda yaz aylarında neredeyse yok olan kuş gribinin bu yıl tüm mevsimler boyunca sürdüğünü söylüyor. Virüsün aynı zamanda kuşlar arasında daha hızlı bir şekilde yayıldığı belirtiliyor.

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04/10/2022 10:23