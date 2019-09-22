Bir zamanlar Dünya gibiymiş

ABD’deki Goddard Uzay Çalışmaları Enstitüsü’nden Michael Way önderliğinde yürütülen araştırma, Venüs’ün bundan milyarlarca yıl önce, şu ankinin aksine yaşanılabilir değerde sıcaklığa ve okyanuslara sahip olduğunu ortaya koydu. Araştırma gezegenin şimdiki haline gelmesindeki temel nedenin gizemini koruduğunu belirtse de astronomların tahminleri, 700-750 milyon yıl önce ‘bir şey’in kayalardaki karbondioksit salımını tetikleyerek Venüs’ün iklimini tamamen dönüştürdüğü yönünde. Gezegenimizle eşit büyüklükteki Venüs, Dünya atmosferinin 90 katı kalınlığındaki atmosferiyle zehirli bir havaya sahip. Büyük ölçüde ‘ölü’ olarak anılan gezegenin yüzey sıcaklığı 864 dereceye kadar ulaşabiliyor.

22/09/2019 14:40