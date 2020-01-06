Biray Hamzaoğulları sosyal medyadan isyan etti!

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Biray Hamzaoğulları’nın kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım, Kuzucuk köyündeki bir ağıldaki kötü koşulları ortaya koydu.

Yetkililere şikayet edilmesine rağmen hiçbir müdahale yapılmadığını kaydeden Hamzaoğulları, “Burası Kuzucuk köyü… Görevinizi doğru yapmıyorsunuz dediğimde gızarsınız… “küçük krallıklar” yıkılacak dediğimde huylanırsınız … Ama yıkılacaksınız…” diyerek duruma tepki gösterdi.

06/01/2020 21:43