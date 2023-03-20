Birbirimizden başka kimsemiz yoktu

(Sinan Dirlik, Mart 2023)

Depremin vurduğu kentlerden Adıyaman’da, İsias Otel’de 35’i Kıbrıslı Türk, 65 kişi hayatını kaybetti.

Otelde hayatını kaybeden 35 Kıbrıslı Türk’ün 26’sı ise yaşları 13-15 arasında değişen sporcu öğrencilerdi… Artık “Şampiyon Melekler” olarak anılan genç sporcular Adıyaman’da gerçekleştirilen voleybol şampiyonasına Kıbrıs’tan katılmışlardı ve şampiyonanın en güçlü adayları arasında yer alıyorlardı.

İsias aynı günlerde uygulamalı bir eğitim için Türkiye’nin dört bir yanından toplanan tur rehberlerine ev sahipliği yapıyordu. 6 Şubat gecesi tıpkı 26’sı çocuk, 35 Kıbrıslı Türk gibi, Türkiye’nin farklı illerinden gelen 30 gencecik tur rehberi de İsias Otel’in enkazında hayatını kaybetti…

Diğer tabut binalardan farklı olarak İsias, Türkiye ve Kıbrıs arasında büyük bir acı ortaklığının adresi oldu. Şimdi Kıbrıslı Türk öğrencilerin aileleri ile Türkiye’nin farklı illerinden tur rehberlerinin aileleri, aynı binada katledilen evlatları için göz yaşı dökerken, kararlı bir mücadele ile adalet arıyorlar.

ARAS VE BABASI…

Murat Aktuğralı, Adıyaman’da İsias Otel’de hayatını kaybeden 13 yaşındaki Aras’ın babası. O kıyamet gecesinde Murat Aktuğralı da İsias Otel’deki Kıbrıslı sporcu öğrenci grubuna eşlik eden ve hayatta kalabilen öğretmen ve velilerden biri. Murat Aktuğralı ile “o gece” ve sonrasında yaşadıklarını konuşurken karşılıklı olarak çok zorlanıyoruz. Ben anlattıkları karşısında şaşkınlıktan şaşkınlığa düştüm çoğu kez ve röportajda da fark edeceğiniz gibi aynı soruyu birkaç kez sormak, doğru duyup duymadığımı anlamak istedim. Okuyucu açısından soru tekrarı biraz tuhaf gelebilir ancak, röportaj sırasındaki şaşkınlık ve öfke hissimi okuyucunun da paylaşmasını istiyorum.

Bu röportajın yayına hazırlanması ise aşağı yukarı 15 günümü aldı. Dinlediklerimi sindirebilmek, zaten yeterince acı ve dehşet verici bir anlatıyı okuyucuya olabildiğince sakin bir tonda, ajitasyona düşmeden aktarabilmek için zamana ihtiyaç duydum.

Murat Aktuğralı’nın anlattıklarının Türkiye kamuoyu açısından çok önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Öncelikle bir depremzede Murat Aktuğralı. Depremi en şiddetli noktalardan birinde, Adıyaman’da yaşamış, yerle bir olan İsias Otel’den sağ çıkmayı başarmış biri. Enkazdan çıktığı andan itibaren 5 gün boyunca yaşadığı ağır çaresizlik ve yalnız bırakılmışlık duygusu hepimiz açısından ibretlik! Ama bizim açımızdan ibretlik ve öğretici olan bir başka konu var Murat Aktuğralı’nın anlattıklarında. Kıbrıslı Türklerin gösterdiği olağanüstü dayanışma ve organizasyon becerisi! TC devletinin, kurumlarının aksine, Kıbrıslı Türkler saat farkına, ulaşım imkansızlıklarına, bürokratik zorluklara rağmen çok kısa bir sürede organize olarak 15 saat gibi kısa bir süre içerisinde arama kurtarma ekipleri, bakan düzeyinde yetkilileri, yardım kolileri ile Adıyaman’a yetişip, vatandaşlarının yanında olmayı başardılar. Akdeniz’in ortasındaki o küçücük toplum, kederde birlik olmanın tüm gereklerini yerine getirerek, 40 günden fazla süredir getirmeye devam ederek hepimize anlamlı bir ders veriyor.

İkinci olarak da evladını kaybetmiş bir baba Murat Aktuğralı. Acısını anlayabilmek, tarif edebilmek elbette mümkün değil. Buna rağmen büyük bir metanetle konuşuyor, acısını ve öfkesini akılla yoğurup önümüze hepimiz için düşünülmesi, yüklenilmesi zorunlu bir mücadele ödevi koyuyor.

“Şimdilik” resmi açıklamaya göre 49 bin 589 canımızı enkaz altında bırakanlarla en aşağıdan en yukarıya kararlı bir hukuk mücadelesi verme yükümlülüğümüzü hatırlatıyor Murat Aktuğralı. Artık hepimizin davası olan İSİAS başta olmak üzere tüm tabut binalarda hayatını kaybedenlerin hakkını aramadığımız sürece yeni depremlerde daha çok can kaybedeceğimizi söylüyor…

Aras’ın babasına kulak verin… Başka Aras’lar ölmesin…

Kaynak: Reportare

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20/03/2023 21:21