“Birbirimize destek olalım, ihtiyaç sahiplerini unutmayalım”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Ramazan ayının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

DP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bağışlanma, rahmet ve bereket ayı olan mübarek Ramazan-ı Şerif’e kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayı, yalnızca oruç ibadetinin yerine getirildiği bir dönem olmanın ötesinde; birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunun en güzel şekilde yaşandığı, manevi duyguların güçlendiği müstesna bir zaman dilimidir.

Bu mübarek ayda, yardımlaşma ve dayanışmanın artmasını, kalplerimizin sevgi ve hoşgörüyle dolmasını temenni ediyorum. Birlik ve beraberliğimizin daim olması için birbirimize destek olmalı, ihtiyaç sahiplerini unutmamalıyız.

Tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini dilediğim bu kutlu günlerde, dualarımızın kabul olmasını ve sağlık, huzur ve esenlik içinde bir Ramazan ayı geçirmemizi Yüce Allah’tan temenni ediyorum. Ramazan ayınız mübarek olsun.”