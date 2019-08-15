Birbirinden muhteşem pratik çözümler

Telefonu uçuş moduna alıp şarja takarsanız daha hızlı şarj olur.

Kül tablasını su yerine zeytinyağıyla ıslatın. Kokuyu engelleyecektir.

Dişlerinizi yemekten önce de fırçalamak daha az yemenize yardımcı olur.

Yapacağınız 3 dakikalık soğuk duş size 40 kalori yaktırır.

Acı seven biri değilseniz yanlışlıkla acı yediğinizde ne yapacağınızı şaşırıp bir anda suya saldırırsınız. Ancak bunun yerine ekmek içi yerseniz daha faydalı olduğunu görürsünüz.

Yumurtayı kaynatırken kabuklarının çatlamasını istemiyorsanız, yumurtayı pişirdiğiniz suya yanık kibrit çöpü atın. Kabukların çatlamasını engelleyecektir.

Mutfak çöpünüzün içine dökeceğiniz bir miktar kabartma tozu ya da karbonat kötü kokunun yayılmasını engelleyecektir.

Keki taze tutmak için bir parça ekmek alın ve aynı kutuya koyun.

Kabartma tozu ile fırını basit ve kolay bir şekilde temizleyebilirsiniz.

Patateslerinizi tomurcuklanmadan koruyun: Patateslerinizi bulundurduğunuz yere koyacağınız bir adet elma onların çimlenmesini sağlayan gaza engel olduğundan bunun önüne geçecektir.