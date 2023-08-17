Bircan Bali magazin programını bıraktı! Seren Serengil'den yanıt gecikmedi

Söylemezsem Olmaz yorumcusu Bircan Bali'nin sosyal medya paylaşımı gündem oldu. Bali, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"MİSYONUMU TAMAMLADIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Değerli takipçilerim ve seyircilerim. 8 sezonu bitirdiğim Söylemezsem Olmaz programında bu yıl yer almayacağımı belirtmek isterim. Magazin programları için misyonumu tamamladığımı düşünüyorum. TV hayatımı yeni renklerle devam ettirmek istiyorum. Hepinize teşekkürler.

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SEREN SERENGİL'DEN İDDİALI SÖZLER

Bali'nin paylaşımı sonrası programı mobbinge uğradığını söyleyerek terk eden Seren Serengil'den imalı sözler gecikmedi.

"Benden sonrası tufan" diyen Seren Serengil şöyle dedi:

"BU KURAL HİÇ DEĞİŞMEDİ"

Benim ışığım herkesi aydınlatır. Bir süre sonra sanırlar ki o ışık kendilerinin sürer gider öyle. Bilmezler o ışığın kendileriyle ilgili olmadığını ta ki karanlıkta kalana gerçeklerini görünceye kadar. Eş olsun arkadaş olsun iş olsun ne olursa olsun bu kural hiç değişmedi. Bense hep parlıyorum çünkü yıldız olan benim.