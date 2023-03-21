Birce Akalay annesinin doğum gününü kutladı: Seni bu dünyada her şeyden çok seviyorum

Oyuncu Birce Akalay, sosyal medya hesabından annesi Yasemin Ergün'ün yeni yaşını kutladı. Ünlü oyuncu paylaştığı fotoğrafların altına, 'Seni bu dünyada her şeyden çok seviyorum' notunu düştü.

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21/03/2023

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Birce Akalay annesinin doğum gününü kutladı: Seni bu dünyada her şeyden çok seviyorum

Ünlü oyuncu Birce Akalay annesinin doğum gününü kutladı. Bir fotoğraf albümü hazırlayan Akalay duygularını sosyal medya hesabından dile getirdi:

"Bugün beni bu dünyaya getiren koca yürekli kadınının doğum günü. İyi ki doğmuşsun benim canım validem. Ve gönlünce sürsün yaşamın dilerim ki bahçen hep çiçeklensin Yasemin. Seni bu dünyada her şeyden çok seviyorum."

21/03/2023 16:01
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TAGS: Birce Akalay
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