Birçok ABD'li Omicron'a yakalanacak uyarısı

Amerika'daki federal sağlık yetkilileri, Omicron COVID-19 varyantının çok bulaşıcı olduğunu ve muhtemelen ABD'deki çoğu insanın enfekte olacağını söyledi ve pandemiyi bir doğal afete benzetti.

Gıda ve İlaç Dairesi Başkanı Janet Woodcock, ABD'de çoğu insanın enfekte olacağını söylerken, Ulusal Alerji ve Salgın Hastalıklar Enstitüsü Başkanı ve Joe Biden’ın koronavirüs danışmanı Anthony Fauci, varyantın sonunda hemen hemen herkesi bulacağını söyledi.

Hastane sistemi çökebilir

Cumhuriyetçilerin virüsü sorguladığı senato oturumuna katılan Woodcock ve Fauci yetkililerin yeni vaka rekorlarının hastane sisteminin çökmemesini sağlamaya odaklanması gerektiğini söyledi.

Janet Woodcock “Yapmamız gereken, hastanelerin hala çalışır durumda olduğundan emin olmak. Ulaşım ve diğer temel hizmetler vakalar rekora giderken kesintiye uğramamalı” dedi.

"Eninde sonunda herkesi bulacak"

Fauci de "Omicron, olağanüstü, benzeri görülmemiş düzeyde bulaşıcılıkla eninde sonunda hemen hemen herkesi bulacak. Bazıları, belki birçoğu enfekte olacak, ancak bazı istisnalar dışında, hastaneye yatış ve ölümler daha az olacak” dedi.

ABD'li yetkililer varyantın artık ABD'deki COVID-19 vakalarının yüzde 98'inden fazlasından sorumlu olduğunu ve bir aydan kısa bir sürede Delta'nın yerini aldığını bildirdi.

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13/01/2022 09:29