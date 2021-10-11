Birçok bölgede elektrik kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) açıklama yaptı.

ads ads ads ads
11/10/2021

ads
ads
ads
Birçok bölgede elektrik kesintisi!

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09.30-11.30 saatleri arasında Yedidalga Swan of Soli Restaurant, Aspava Restaurant ve kahveler bölgesine elektrik verilemeyecek.

Dipkarpaz ve civarında elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) verilen bilgiye göre, elektrik şebekesindeki bakım-onarım çalışması nedeniyle yapılacak kesinti nedeniyle aşağıdaki bölgelere elektrik verilemeyecek:
“Marina ve Dipkarpaz köyünün büyük bir bölümü, Zaferburnu, Dipkarpaz Köyü ile Zaferburnu arasında kalan tesisler, Dipkarpaz köyü Ağıllar Bölgesi, Sipahi’nin küçük bir bölümü, Tanyel Sitesi, Zeytinlik Sitesi ve Döveç Sitesi”
Kesintinin 09.30-15.00 saatleri arasında olacağı belirtildi. 

11/10/2021 08:13
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Elektrik, kesintisi, haber, kıbrıs, 11 ekim 2021,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.