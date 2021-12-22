Birçok bölgede elektrik kesintisi var…

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre ülkenin birçok bölgesinde farklı saatlerde elektrik kesintiler yapılacak.

Açıklamaya göre orta gerilim hattında devam eden çalışmalar dolayısıyla kesinti yapılacak bölgeler şöyle:

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması nedeniyle, saat 17.08’den yaklaşık 23.30’a kadar Çukurova, Yeniceköy, Kalavaç , Beyköy, Cihangir, Gökhan, Düzova, Görneç ve Serdarlı’ya elektrik verilemeyecektir.

Öte yandan Teknecik ve Kalecik üretim santrallerinde oluşan arızalar nedeniyle 16.30'dan itibaren; Lefkoşa, Girne, Güzelyurt, Lefke, İskele ve Mağusa Bölgeleri'nde 1’er saatlik dönüşümlü elektrik kesintileri meydana gelmektedir. Arızanın giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur.

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22/12/2021 20:38