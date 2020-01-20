Birçok internet sitesine erişilemiyor

Google servislerine erişim sorunu yaşanıyor. Saat 15:30 civarında başlayan erişim sorunu nedeniyle Google arama motoru, Youtube ve Gmail gibi siteler kullanılamıyor.

Google servislerine erişim sorunu yaşanmaya başladı. Gmail, YouTube gibi Google servisleri ve arama motoruna yaklaşık bir saattir güçlükle erişim sağlanıyor. Birçok Google servisiyle iletişim zaman zaman tamamen kopuyor. Google servislerinin yanında genel olarak internet bağlantısında da zaman zaman yavaşlama meydana geliyor. Twitter'da da birçok kullanıcı internete erişim problemi yaşadığını belirtti. Sorunun sebebi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

20/01/2020 17:26