Birçok iş yeri saat 21.00’dan sonra kapatılıyor!

ads
25/12/2020

ads
Birçok iş yeri saat 21.00’dan sonra kapatılıyor!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi 28 Aralık tarihinden itibaren birçok işyerini saat 21.00’dan sonra kapatma kararı aldı.

28 Aralık 2020 tarihinden itibaren saat 21.00’dan sonra cafe, restoran, pastane, bet ofisi, kuaför salonu, güzellik merkezi, masaj salonu, spor salonu, pide salonu, simitçi, berber salonu alanlarındaki faaliyetlerin durdurulmasına karar verildi.

Ancak saat 21.00’dan sonra yalnızca paket servis hizmetlerinin açık kalması uygun görüldü.

25/12/2020 20:50
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Birçok iş yeri saat 21.00’dan sonra kapatılıyor!, haberkibris, kktc, covid-19 kıbrıs,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.