Birçok iş yeri saat 21.00’dan sonra kapatılıyor!
25/12/2020
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi 28 Aralık tarihinden itibaren birçok işyerini saat 21.00’dan sonra kapatma kararı aldı.
28 Aralık 2020 tarihinden itibaren saat 21.00’dan sonra cafe, restoran, pastane, bet ofisi, kuaför salonu, güzellik merkezi, masaj salonu, spor salonu, pide salonu, simitçi, berber salonu alanlarındaki faaliyetlerin durdurulmasına karar verildi.
Ancak saat 21.00’dan sonra yalnızca paket servis hizmetlerinin açık kalması uygun görüldü.