Birçok konuda vatandaşın kendini etkisiz hissetmesi iyi bir durum değildir

Kuzey Kıbrıs’ta yaşayanların büyük bir bölümü “güven duymam”, “beğenmem” dediği siyasetin ve siyasilerin peşinde koşuyor.

İnsan güven duymadığı kuruma ve kişilere neden bu kadar ilgi gösterir ki?

Keşke bu ilgi, onu değiştirmek, daha iyi yapmak için olsaydı ama öyle olduğunu sanmıyorum.

Bana göre bir grup güven duymadığını söylediği siyasilerden menfaat elde etmeye çalışıyor, başka bir grup ise umudunu yitirmiş bir şekilde, şuursuzca, yaşayan ölü gibi, öylesine sandığa gidip oy kullanıyor.

Bunları düşünürken Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin (CMIRS) Aralık 2021 anketinde, tam da bu konuda sonuçlar olduğunu gördüm.

CMIRS anketine katılanların çok büyük bir bölümü “siyasete etki edemediğini” söyledi.

Ankete katılanların sadece beşte biri ülkede siyasete etki edebildiğini düşünüyor.

Aslında ankete katılanlar “ekonomi” de dahil birçok konuda kendini etkisiz hissediyor ama yakında genel seçim olduğu için siyaset başlığı üzerinde duruyorum.

Ankette de belirtildiği gibi bir seçim döneminde olmamıza rağmen toplum içerisinde geleceğe dair herhangi bir umut bulunmaması düşündürücüdür.

Vatandaşların büyük bölümü hem seçimde sandığa gittiğinde hem de daha sonra siyasete etki edemediğini düşünüyor.

Vatandaşın sandığa gitse de bir şey değiştiremeyeceğini düşünmesi, seçimin ruhuna ters bir durumdur ama son cumhurbaşkanlığı seçimine ve UBP Kurultayına yapılan müdahaleler, onu böyle düşünmeye sevk etmiştir.

“Ne yaparsam yapayım istediğim sonuç oryaya çıkmayacak” düşüncesi, vatandaşların bir bölümünü pasifleştirdi, bir bölümünü de öfkelendirdi. Seçimi boykot edenlerin büyük bölümü bu öfkeli kesimdir.

Tabii vatandaşın siyasete etki edemeyeceğini düşünmesi, seçimlere saygısını yitirmesi ankette de belirtildiği gibi demokrasi adına oldukça düşündürücüdür.

Hazır demokrasi demişken ankete katılanların büyük çoğunluğunun ülkede demokrasi sorunu olduğunu da söylediğini belirtelim. Katılımcılar, KKTC demokrasisine geçer not vermedi, demokrasi 10 üzerinde 3.95 aldı… Ülke yöneticilerinin demeçlerle “cennet ülke” tasvirlerinin sahte olduğu zaten bilinen bir şey ama ankette de bu durum ortaya çıkıyor.

Yeniden vatandaşın kendini etkili hissedemediği konusuna dönmek istiyorum.

CMIRS Direktörü Mine Yücel’in de dediği gibi “Ülkede yaşayan insanların mutluluğu ve bir ülkenin yaşanabilir olup olmadığı o ülkede yaşayan bireylerin kendilerini ne derece etkili gördükleriyle doğrudan ilişkilidir. Toplumun kendine güveni ve dolayısıyla sosyal güven ve siyasi güven oranları da tamamen buna bağlıdır.”

Ankette, başka diğer bazı anketlerde olduğu gibi “ekonomik sorunlar” ilk sırada. Ancak, ekonomik sonuçlara ek olarak vatandaşlar son dönemde ülkenin “yaşanabilir olmadığını” ve ülkede “insan hakları ihlalleri” olduğunu söylemektedir.

Ankete katılanların büyük bir çoğunluğunun hemen hiçbir konuda kendini etkili hissetmemesi üzerinde durulması gereken düşündürücü bir durumdur.

Mine Yücel, anketteki değerlendirmesinde, “Özellikle seçimler sonrası vatandaşın karar mekanizmalarına katılımının artırılması ve ‘vatandaşa rağmen’ atılan adımların durdurulması gerekmektedir” diyor.

Evet katılıyorum… Aslında bizim bunu söylemek zorunda kalmamamız gerekiyor. Çünkü demokratik, çağdaş ülkelerde sistem böyle yürüyor.

Bizde ise seçmenler yönetenlerin kölesine dönüşüyor adeta.

Zaten uzun zamandır gördüğümüz ve anket sonuçlarında da çıkan sonuca göre, uzun bir süredir Kıbrıslı Türkler depresyondadır, kendine güveni kalmadı, siyasete ve toplumun diğer bireylerine de güvenini kaybetti.

CMIRS’in son çalışmasında bugüne kadarki en kötü rakamlar ortaya çıktı. Eğer şu anda yürütülen siyaset değişmezse ve bazı uzmanların öngörülerinde ortaya koyduğu gibi 2022 senesi daha kötü geçecekse, artık toplumda sosyal patlamalar yaşanabilir.

Evet ülke çok zor şartlardan geçiyor, çok büyük sorunlar, sıkıntılar var ve bu da birçok konuda vatandaşın kendini etkisiz hissetmesine neden oluyor.

Halbuki halk çok büyük bir güçtür, evet tek tek bireyler güçlü görünmeyebilir ama işte o bireyler bir araya gelip tek yumruk olduğunda çok büyük bir güce dönüşür.

Keşke vatandaşların büyük çoğunluğu küçük hesaplar peşinde koşacağına, toplumsal çıkarlar çerçevesinde bir araya gelip, tek yumruk olabilse…

Bireysel kurtuluş çabası boşunadır, kimse bunu başaramayacaktır, başardığını zanneden de bir süre sonra yanıldığını anlayacaktır.

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24/12/2021 22:53