Birçok proje beraber yürütülecek

İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı; Güngör Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Alanında, Avrupa Birliği Mali yardım kapsamında yapılacak olan Hayvansal Yan Ürünlerin Bertarafı Projesi ile Güngör Düzenli Depolama Alanı projelerinin birleştirilerek birlikte yürütülmesi konusunda mutabakata varıldı. Bu amaçla, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının yürüttüğü Hayvansal Yan Ürünlerin Bertarafı ve İçişleri Bakanlığının Güngör Katı Atık Düzenli Depolama alanı 2. Hücre Yapımı projelerinin birbiriyle eşgüdüm içerisinde ve entegre olarak yürütülmesi bağlamında gerçekleştirilen toplantılar sonucunda İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı.

AB Koordinasyon Merkezi Yetkilileri, Veteriner Dairesi ve Çevre Dairesi Müdürlerinin de katıldığı toplantı sonunda İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz iki projenin eşgüdümlü ve entegre bir yapıya kavuşması amacıyla işbirliği protokolüne imza attı.

İki Bakanlık arasında imzalanan işbirliği protokolü ile ortaya çıkacak bütünleşmiş proje kapsamında hayat bulacak olan yeni tesis; çevre dostu ve kendi enerjisini üretecek bir sisteme sahip olacak. Tesisin çalışması için ihtiyaç duyulan enerjiyi ise atıklardan elde edilecek. Tesisin çevre dostu oluşu yanı sıra ortaya çıkacak fazla enerjinin ise tasarruf maksatlarıyla KIB-TEK ile paylaşılması hedefleniyor.