Birçok uçuş iptal edildi!

Ekonomik nedenlerle 26 Kasım- 21 Aralık arasında uçuşlarına ara veren Atlasglobal'den uçuş iptal bilgileri geliyor. Şirketin tarife değişikliğini gerekçe göstererek özellikle sömestr tatilini kapsayan uçuşlarını iptal ettiği ileri sürüldü.

AtlasGlobal Havayolları'nın tarife değişikliğini gerekçe göstererek özellikle sömestr dönemini kapsayan uçuşlarını iptal ettiği ileri sürüldü. İptal edilen uçuşlar arasında 10 Ocak Antalya-İstanbul, 11 Ocak Bodrum-İstanbul, 13 Ocak İstanbul-Amsterdam, 18 Ocak Amsterdam- İstanbul, 17 Ocak İstanbul-Londra, 18 Ocak İzmir-İstanbul, 31 Ocak Londra-İstanbul, 6 Şubat İstanbul-İzmir uçuşlarının da bulunduğu belirtildi. Sömestr tatili bu yıl 17 Ocak Cuma günü okulların kapanmasının ardından başlayacak. 16 gün sürecek ve 3 Şubat Pazartesi günü eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi başlayacak.

26 KASIM-21 ARALIK ARASINDA UCUŞLARINA ARA VERMİŞTİ

Atlas Global Havayolları, ekonomik nedenlerle uçuşlarına 26 Kasım'dan itibaren ara vermişti. Firma 26 Kasım'da iş ortaklarına gönderdiği mesajda "Yakın geçmiş olumsuzlukları ve beraberinde getirdiği ekonomik yük ve 2019 yılı Nisan ayı itibariyle İstanbul Havalimanı'na geçişle birlikte lojistik ve operasyonel maliyetlerde yaşanan büyük artış, havayolumuz açısından 2016/2017 kayıplarımızı yeterli sürede telafi etme imkanımızı ortadan kaldırmıştır. Nakit akışımızdaki gerekli yapılandırma ve iyileştirmeyi sağlamak amacıyla, tüm uçuşlarımıza 26 Kasım 2019 itibariyle, 21 Aralık 2019 tarihine kadar ara vermek zorunda kaldığımız bilgisini arz ederiz" demişti.

07/01/2020 18:27