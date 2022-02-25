Birçok Ukraynalı geceyi metro istasyonlarına sığınarak geçirdi

Rusya’nın saldırılarının ilk gününde Ukraynalılar, metro istasyonlarına sığındı.

Kiev ve Harkov’da aralarında yaşlıların ve bebeklerin de bulunduğu çok sayıda kişi geceyi metro istasyonlarında geçirdi.

Yanlarında birkaç parça getirebilen aileler, battaniyelerle soğuktan korunmaya çalıştı.

Tüm Ukrayna’da dün gece sokağa çıkma yasağı vardı. Fakat sığınak olarak kullanılan metro istasyonları açık kaldı.

Bombardımanın başlamasıyla binlerce Ukraynalı komşu ülkelere gitti. Birleşmiş Milletler Mülteciler Örgütü bu kişilerin sayısının 100 binden fazla olduğunu tahmin ediyor.

Polonya, Ukraynalılar için sınırda göçmen kabul merkezleri kurdu.

Mike Sapiton adlı bir kullanıcı, sığındığı metrodan fotoğraflar paylaştı.

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25/02/2022 12:19