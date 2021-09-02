Birçok yerde elektrik kesintisi var

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Gazimağusa’ya bağlı bazı bölgelere bugün 7 buçuk saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, kesinti 08.30 ile 16.00 saatleri arasında, Mormenekşe köyü, Mormenekşe ağılllar, Yeniboğaziçi Sanayi Sitesi, Yeniboğaziçi köyünün bir bölümü, Mutluyaka, Mutluyaka kırsal Kesim, Korkuteli, Korkuteli hayvan barınağı, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi ve Ağıllar ve Mormenekşe su kuyuları bölgelerinde olacak.

KARAOĞLANOĞLU’NDA DA BUGÜN 6 SAAT ELEKTRİK KESİNTİ OLACAK

Ayrıca, Karaoğlanoğlu Sanayi Bölgesi ve civarına bugün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Elektrik Kurumu açıklamasına göre, 6 saatlik kesinti orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışmasından kaynaklanacak.

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02/09/2021 09:02