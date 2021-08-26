Birçok yerde elektrik kesintisi var

Girne, Gazimağusa, Haspolat arıtma tesisi, Ercan Havalimanı, Demirhan ve Değirmenlik Başpınar bölgelerinde bugün elektrik kesintisi olacak.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, bugün 08:00 – 20:00 saatleri arasında Tarsan Çiftliği ve Civarı, Beşparmak Köyü, Değirmenlik Taşocakları, Tesisler ve Su Motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocaklarına elektrik verilemeyeceği duyuruldu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliğinden yapılan açıklamada, “Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur” denildi.

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GAZİMAĞUSA’DA BAZI BÖLGELERE BUGÜN 5 SAAT ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

Öte yandan Gönendere, Tirmen, Tirmen İçme Suyu Pompası ve Ergenekon köyüne bugün 5 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Mağusa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 09.00 – 14.00 saatleri arasında söz konusu bölgelerde elektrik kesilecek.

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HASPOLAT ARITMA TESİSİ VE ERCAN CİVARINDA BUGÜN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

Haspolat arıtma tesisi ve Ercan Havalimanı bölgesinde bugün 5 saat süreyle elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 09.00-14.00 saatleri arasında Haspolat Arıtma Tesisi ve civarındaki su kuyularına, Ercan Devlet Üretme Çiftliği bölgesine, Sivil Havacılık Dairesi Radar Binasına, Ercan Havaalanı şantiye bölgesine, Kırklar’ın bir bölümü, Airkam Ltd, Hurdacılar Bölgesi ve civarındaki su kuyularına elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.

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DEMİRHAN VE DEĞİRMENLİK BAŞPINAR BÖLGELERİNDE BUGÜN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

Ayrıca, Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Demirhan, Değirmenlik Başpınar bölgelerine 2 buçuk saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Lefkoşa Bölge Amirliğinden yapılan açıklamada, kesintinin 08:30 - 10:00 saatleri arasında yapılacağı belirtildi.

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26/08/2021 08:30