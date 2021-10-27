Birçok yerde elektrik kesintisi var

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak budama çalışması nedeniyle bugün Akçay bölgesinin bir kısmı, Akçay-Güzelyurt yolu ve Aydın Yağ Değirmeni bölgelerine elektrik verilemeyecek.

Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre kesinti 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında olacak.

ALAYKÖY’ÜN BAZI BÖLGELERİNDE BUGÜN 6 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ…

Ayrıca bugün Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Alayköy girişi, Alayköy Kavşağı, Alayköy Sanayi Bölgesi’nin bir bölümüne, Gönyeli Mandıralar’ın bir kısmına 6 saat elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09:00 ile 15:00 saatleri arasında olacak.

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GİRNE’DE BUGÜN BAZI BÖLGELER 4 SAAT ELEKTRİKSİZ KALACAK

Öte yandan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle Girne’de bazı bölgelere 4 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, Beylerbeyi ve Çevresi, Beylerbeyi Su Pompaları, Muhabere Bölüğü ve Çevresi, ESK ve Bölgesi, Ozanköy Mezarlık Bölgesi’ne 9.00-13:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

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27/10/2021 08:32