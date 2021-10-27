Birçok yerde elektrik kesintisi var

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bugün Akçay, Alayköy ve Girne'de elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

ads ads ads ads
27/10/2021

ads
ads
ads
Birçok yerde elektrik kesintisi var

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak budama çalışması nedeniyle bugün Akçay bölgesinin bir kısmı, Akçay-Güzelyurt yolu ve Aydın Yağ Değirmeni bölgelerine elektrik verilemeyecek.

Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre kesinti 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında olacak.

ALAYKÖY’ÜN BAZI BÖLGELERİNDE BUGÜN 6 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ…

Ayrıca bugün Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle  Alayköy girişi, Alayköy Kavşağı, Alayköy Sanayi Bölgesi’nin bir bölümüne, Gönyeli Mandıralar’ın bir kısmına  6 saat elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09:00 ile 15:00 saatleri arasında olacak.

***

GİRNE’DE BUGÜN BAZI BÖLGELER 4 SAAT ELEKTRİKSİZ KALACAK

Öte yandan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle Girne’de bazı bölgelere 4 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu. 
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, Beylerbeyi ve Çevresi, Beylerbeyi Su Pompaları, Muhabere Bölüğü ve Çevresi, ESK ve Bölgesi, Ozanköy Mezarlık Bölgesi’ne 9.00-13:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. 

27/10/2021 08:32
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: elektrik kesintisi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.