Birçok yerde elektrik kesintisi var

Yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle Girne’nin bazı bölgelerinde bugün 12 saatlik elektrik kesintisi olacağı duyuruldu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) açıklamasına göre, 08.00-20.00 saatleri arasında Teknecik Elektrik Santrali ile Elexus Otel arasındaki bölge, Tarsan Çiftliği ve civarı, Beşparmak köyü, Değirmenlik Taşocakları, Tesisler ve Su Motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocakları’na elektrik verilemeyecek.

Ayrıca, orta gerilim elektrik şebekelerinden yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle ybugün Girne’nin bazı bölgelerine 4 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) açıklamasına göre, 11.00-15.00 saatleri arasında Girne Mete Adanır Caddesi, Girne Tenis Kortları Bölgesi, Lemar Zeytinlik (Eski Astro) ve Kuriş Apartmanları Bölgesi, Kaşkar Court Bölgesi, Jasmine Court Hotel ve Civarı ile Mavi Kordon Apartmanları bölgelerinde kesinti olacak.

TATLISU’DA BUGÜN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

Öte yandan orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün Tatlısu köy içi ve su pompası bölgesine 6 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) açıklamasına göre, kesinti 09.00-15.00 saatleri arasında olacak.

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ALAYKÖY’DE BUGÜN 2 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ…

Alayköy çemberi ve köyün giriş kısımlarında bugün 2 saatlik elektrik kesintisi olacağı duyuruldu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında; Alayköy Çemberi ve Alayköy’ün giriş kısımlarına elektrik verilemeyecek.

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14/10/2021 08:36