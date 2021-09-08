Birçok yerde elektrik kesintisi var

Çamlıbel, Tepebaşı, Koruçam, Akdeniz, Kayalar, Sadrazamköy, İNS askeri birlik, Özhan, Hisarköy, Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri, Dağyolu, Kozanköy ve Alemdağ'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak

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08/09/2021

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Birçok yerde elektrik kesintisi var

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün bazı bölgelere 09.30-10.30 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliği’nden yapılan duyuruya göre, kesintiden etkilenecek yerler şöyle:

“İNS askeri birlik, Özhan, Hisarköy, Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri, Dağyolu, Kozanköy ve Alemdağ”

ÇAMLIBEL, TEPEBAŞI, KORUÇAM, AKDENİZ, KAYALAR VE SADRAZAMKÖY’DE BUGÜN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ayrıca, Çamlıbel, Tepebaşı, Koruçam, Akdeniz, Kayalar ve Sadrazamköy’e bugün 9:00-11:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.
Kıb-Tek Girne bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, elektrik  kesintisi orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışmasından kaynaklanacak.

08/09/2021 08:55
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TAGS: elektrik kesintisi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, haber, kıbrıs
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