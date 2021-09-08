Birçok yerde elektrik kesintisi var
Çamlıbel, Tepebaşı, Koruçam, Akdeniz, Kayalar, Sadrazamköy, İNS askeri birlik, Özhan, Hisarköy, Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri, Dağyolu, Kozanköy ve Alemdağ'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak
08/09/2021
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün bazı bölgelere 09.30-10.30 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliği’nden yapılan duyuruya göre, kesintiden etkilenecek yerler şöyle:
“İNS askeri birlik, Özhan, Hisarköy, Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri, Dağyolu, Kozanköy ve Alemdağ”
ÇAMLIBEL, TEPEBAŞI, KORUÇAM, AKDENİZ, KAYALAR VE SADRAZAMKÖY’DE BUGÜN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ayrıca, Çamlıbel, Tepebaşı, Koruçam, Akdeniz, Kayalar ve Sadrazamköy’e bugün 9:00-11:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.
Kıb-Tek Girne bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, elektrik kesintisi orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışmasından kaynaklanacak.