Birden çok bankada uygulamaya erişim sorunu yaşanıyor

Türkiye'de birçok kişi, bankalarının mobil ve internet bankacılığına erişim sorunu yaşadığını bildirdi.

Türk Lirası her saniye erimeye devam ediyor. Dünyanın pek çok ülkesi faiz artışı ya da desteklerini çekme eğilimine girerken, Türkiye'de faiz indirimine gidilmesi ve TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası ekonomi ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından dolar/TL sert dalgalanmalarla birlikte 13,45'i gördü.

Euro/TL’de ise bir eşik daha aşıldı. Euro/TL kuru öğle saatlerinde 15,16'nın üzerine çıktı.

Döviz kurundaki hareketliliğin inanılmaz boyutlara ulaşmasının ardından; bankaların mobil uygulamaları üzerinden döviz alım-satım işlemlerinin yapılamamaya başladığı ve birçok bankaya erişim sağlanamadığı belirtildi.

Yurttaşlar erişim sorununu sosyal medyadan dile getirmeye devam ederken; bankaların işlemleri kısa süreli olarak durdurduğu düşünülüyor.

Konuya ilişkin bankalardan henüz bir açıklama gelmedi.

Yapı Kredi internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamasını kullanan birçok müşteri, bugün öğle saatlerinde sonra mobil uygulamada bazı sorunlar yaşadığını bildirdi.

Yapı Kredi Bankası, mobil uygulamasına sistemde yaşanan bir sorundan kaynaklı erişim sağlanamadığı aktarırken bunun geçici bir sorun olduğunu bildirdi.



İş Bankası kullanan bazı kullanıcılar da hata almaya başladı.

Bu habere tepkiniz:



23/11/2021 15:44