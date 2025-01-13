Bireysel Krediler 26 Milyarı Geçti

Haber Kıbrıs ÖZEL

Ekonomideki kötü gidiş vatandaşın bankalara borcunun katlanarak artmasını beraberinde getiriyor.

KKTC Merkez Bankası verilerine göre, geçtiğimiz yılın Kasım ayı sonu itibarıyla vatandaşların bankalardan aldığı krediler toplamı 26 milyar 011 milyon Türk Lirası’nı geçti. Risk Merkezi verileri bireysel kredilerin bugüne kadarki en yüksek noktada olduğunu gösteriyor.

Bireysel tüketici borçlanmasının 22 milyar 713 milyon TL’lik kısmı (yüzde 87,3) konut, otomobil ve tüketici kredisi, 3 milyar 298 milyon TL’lik (yüzde 12,68) kısmı ise kredi kartı borçları olarak kayıtlara geçti.

Verilere göre, Kasım 2024 itibarıyla bireysel krediler bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,81 oranında, kredi kartı borçları ise 95,1 oranında yükseldi. Toplam bireysel kredilerin bir yıllık süredeki artış oranı ise yüzde 42,7 oldu.

Finans çevreleri, kredi kartı borçlarının diğer bireysel kredilere göre çok daha hızlı artmasının en önemli nedeninin, kredi kartı kullanımının her geçen gün biraz daha yaygınlaşmasından kaynaklandığını vurguluyor.

SORUNLU BORÇLAR

Bankaların zorunlu bildirimlerini yaptığı Risk Merkezi verileri bireysel krediler ve kredi kartlarındaki tahsili gecikmiş alacakların (TGA-Ödenemeyen sorunlu borçlar) Kasım 2023-Kasım 2024 periyodunda yüzde 11,76 oranında arttığını gösteriyor. 2023 yılının Kasım ayında 552.9 milyon TL olan sorunlu borçlar, geçtiğimiz Kasım sonu itibarıyla 626.5 milyon TL düzeyinde saptandı.

Öte yandan, TGA’nın miktar olarak artmasına rağmen, artış hızının düştüğü dikkati çekiyor. Konut kredilerindeki sorunlu borçların bir yıl öncesine kıyasla gerilediği dikkati çekerken, kredi kartındaki sorunlu borçlar yüzde 22 artışla 33.3 milyondan 42.5 milyon TL’ye çıktı.