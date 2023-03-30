Birgül Güvenir Beyatlı: Küçük turistik işletmeler gençler için bulunmaz bir nimet

Turizm Kıbrıs programında Arzu Gündüzler'in konuğu olan Nicosia Eagle Eye Boutique Hotel sahibi Birgül Güvenir Beyatlı surlariçinde en büyük problemin çevre kirliliği ve kötü görüntü olduğuna dikkat çekti.

Beyatlı otele gelen konukların Lefkoşa Surlariçi’nde bulunan otelin çevresindeki kirlilikten yakındığını ifade etti. Beyatlı ülke genelinde de ciddi bir çevre kirliliği sorun olduğu ve atılacak küçük adımlarla iyi bir noktaya gelinebileceğini ekledi. Bölgede açılan ilk butik otelin de kendisine ait olduğunu belirten Beyatlı, böyle bir ortamda butik açmasından dolayı olumlu tepkiler aldığını da dile getirdi.

“GİRİŞİM İÇİN FİNANSAL ULAŞIM ÇOK ZOR”

Bir girişim için iyi bir sermaye gerektiğini ancak sermayeyi elde etmek için ipotek, kefil gibi bazı zorluklar nedeniyle finansal ulaşımın zor olduğuna değinen Beyatlı hibe programlarının bu noktada büyük bir can suyu olduğuna vurgu yaptı.

“KÜÇÜK İŞLETMELER BİRBİRİNİ BESLİYOR”

Otelde oda kahvaltı konseptiyle çalıştıklarını belirten Beyatlı, otele konukların ulaşım, yeme içme gibi ihtiyaçlarını diğer işletmelerden karşıladığını bu sayede de küçük işletmelerin birbirini beslediğini ifade etti.

“TEŞVİKLER BİR NOKTADA BİTMELİ”

İşletmelere verilen teşviklerin bir noktada biteceği bilincinin işletmenin ayakta kalması için önemli olduğuna dikkat çeken Beyatlı konaklama sektörünün oldukça iyi bir noktada olduğunu küçük ticari girişimlerin daha fazla desteklenerek fark yaratacaklarını söyledi.

"KÜÇÜK TURİSTİK İŞLETMELER GENÇLER İÇİN BULUNMAZ BİR NİMET"

Genç girişimcilere de tavsiyede bulunan Beyatlı, küçük konaklama tesislerinin girişim yapmak isteyen gençler için hem kendi ikamet edecekleri hem de kazanç sağlayabilecekleri bir alan olacağı için bulunmaz bir nimet olduğunu söyledi.

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30/03/2023 10:49