Biri 23 diğeri 50 yaşında iki kişi hayatını kaybetti

Lefkoşa’da 50 yaşındaki Bahtiyar Teflek, Gönyeli’de 23 yaşındaki Tetenda Vassıly Fly bu sabahın ilk saatlerinde hayatını kaybetti.

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31/01/2020
HK

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Biri 23 diğeri 50 yaşında iki kişi hayatını kaybetti

Lefkoşa’da 50 yaşındaki Bahtiyar Teflek, Gönyeli’de 23 yaşındaki Tetenda Vassıly Fly bu sabahın ilk saatlerinde hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığından verilen göre, Lefkoşa’da sakin Bahtiyar Teflek (E-50) bugün saat 00.30 sıralarında evinde rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Gönyeli’de sakin Tetenda Vassıly Fly (E-23) bugün saat 00.40 sıralarında evinde ölü bulundu.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.

31/01/2020 15:11
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TAGS: haber, kıbrıs, kktc
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