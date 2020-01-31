Biri 23 diğeri 50 yaşında iki kişi hayatını kaybetti
Lefkoşa’da 50 yaşındaki Bahtiyar Teflek, Gönyeli’de 23 yaşındaki Tetenda Vassıly Fly bu sabahın ilk saatlerinde hayatını kaybetti.
31/01/2020
HK
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Lefkoşa’da 50 yaşındaki Bahtiyar Teflek, Gönyeli’de 23 yaşındaki Tetenda Vassıly Fly bu sabahın ilk saatlerinde hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığından verilen göre, Lefkoşa’da sakin Bahtiyar Teflek (E-50) bugün saat 00.30 sıralarında evinde rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Gönyeli’de sakin Tetenda Vassıly Fly (E-23) bugün saat 00.40 sıralarında evinde ölü bulundu.
Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.