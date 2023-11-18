Biri 3 bin 154 gün, diğeri 718 gündür ülkede kaçak yaşıyor

Lefkoşa Polis Müdürlüğü muhaceret şubesine işlem yapmaya giden ancak ülkede kaçak kaldıkları ortaya çıkan Yannick Engoulou Atangana (E-26, Kamerun) ile Uzair Khan (E-29, Pakistan) tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Murat Ergün mahkemede olguları aktardı. Polis, 17 Kasım 2023 tarihinde, saat 12.00’de, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesine gelen Lefkoşa’da sakin Yannick Engoulou Atangana’nın yapılan muhaceret kontrolünde 30 Eylül 2021 tarihinden itibaren 718 gün, Lefkoşa’da sakin Uzair Khan’ın (E-29, Pakistan) yapılan muhaceret kontrolünde ise 28 Şubat 2015 tarihinden itibaren 3154 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini ve her iki zanlının tutuklanarak, haklarında soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, zanlıların ülkede kaçak yaşam sürdükleri süre içerisinde neler yaptığının veya herhangi bir suç karışıp karışmadıklarının araştırılacağını söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)