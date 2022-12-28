Biri cezaevine gönderildi, diğeri teminatla serbest

Gazimağusa’da evinde uyuşturucu ve tabanca tespit edilen Ö.D. ile Ö.D.’ye konu maddeleri temin eden H.G., bugün mahkeme hızırına çıkartılarak teminata bağlandı.

Mahkeme , benzer birçok sabıkası bulunan Ö.D.’yi her ne şart altında olursa olsun 3 ayı geçmeyen bir süre cezaevine gönderirken, H.G.’yi de 20 bin TL nakdi teminata bağladı.

Bugünkü duruşmada, mahkemeye meselenin olgularını NKÖM görevli polis çavuşu Hasan Selvili aktardı.

Hasan Selvili, 15 Aralık’ta saat aldıkları ihbar sonucu saat 00:40’ bir operasyon düzenlediklerini ve Ö.D.’nin evinde 2 adet tabancaya, tabancalara ait 2 adet şarjöre, 1 adet canlı mermiye ve iç içe geçirilmiş naylon poşetlere sarılı toplam 51 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu maddeye el koyduğunu söyledi.

Selvili, soruşturmasını tamamladığı ı Ö.D.’nin benzer birçok sabıkası olup, serbest kalması halinde yeniden suç işleyebileceğini belirterek cezaevine gönderilmesini, konu maddeleri Ö.D.’ye verdiğini kabul eden H.G.’yi de uygun bir teminata bağlamasını istedi.

Kararını açıklayan Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, Ö.D.’yi 3 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine, H. G.’yi de 20 bin TL nakdi kefalet ödemesine ve KKTC vatandaşı 1 kefilin, 100 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

(MHA)

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28/12/2022 19:35