Biri hapse diğeri dışarı

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da 2018 yılı Haziran ayı içerisinde tasarruflarında toplam 115 adet Extacy türü uyuşturucu haplarla yakalanan sanık Umut Keloğlu ile Can Velat Gönen hakkındaki karar dün açıklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” davasından yargılanarak Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti tarafından suçlu bulunan sanık Keloğlu 20 ay hapis cezasına mahkum edilirken, sanık Gönen ise Denetimli Serbestlik Yasasından faydalandı. Denetimli Serbestlik Yasasından faydalanan sanık Gönen 1 yıl süreyle Denetimli Serbestlik Yasası hükümlülüklerine tabi tutuldu.

Sanık Keloğlu’nun tasarrufunda 100 adet, sanık Gönen’in tasarrufunda ise 15 adet Extacy hap bulunmuştu…

PGM Narkotik ve Kaçaklığı Önleme Müdürlüğü ekipleri 4 Haziran 2018 tarihinde sanık Umut Keloğlu’nun tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğu yönünde ihbar almıştı. Aldıkları ihbar üzerine harekete geçen narkotik ekipleri sanık Umut Keloğlu ile sanık Can Velat Gönen’i Mağusa’da faaliyet gösteren bir sinemanın önünde tespit etmişti. Polisi gören sanık Keloğlu ile Gönen tasarruflarındaki Extacy hapları yere attıkları sırada narkotik ekipleri tarafından alıkonulmuş ve yapılan kontrolde sanık Keloğlu’nun tasarrufunda 100 adet, sanık Gönen’in tasarrufunda ise 15 adet Extacy türü uyuşturucu hap bulunmuştu.

Suçlu bulundular…

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, sanık Umut Keloğlu ile sanık Can Velat Gönen’i aleyhine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiklerini açıkladı. Sanık Gönen’in Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Hacımulla, sanık Gönen’in tasarrufunda bulundurduğu 15 adet hapı ticari amaçlı bulundurduğuna dair bir olgu olmadığını ve 15 adet hapın azami sınırı geçmediğinden dolayı sanık Gönen’in Denetimli Serbestlik Yasasından faydalanma hakkının olduğunu, sanık Keloğlu’nun ise sanık Gönen’e 15 adet hap vermesinden dolayı yasadan yararlanamayacağını belirtti. Hacımulla, uyuşturucu suçlarının kamu sağlığını tehdit eden, birçok ocağı söndüren ve toplumda tedirginlik yaratan ciddi, vahim ve ağır suçlardan olduğunu belirtti. Sanık Umut Keloğlu’nun tasarruf ettiği uyuşturucu madde türünün Exctacy olduğunu anımsatan Hacımulla, Yargıtay’ın MDMA içeren hapların Extacy olduğunu, sentetik yollarla elde edilen suni bir uyuşturucu madde olduğunu ve 18 yıla kadar hapislik cezası öngörüldüğünü belirttiğini vurguladı.

“Onlarca kişiyi zehirleyebilecek miktarda hap…”

Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, sanık Umut Keloğlu’nun tasarrufunda bulunan 100 adet Extacy türü uyuşturucu hapın onlarca kişiyi zehirleyebilecek miktarda olduğunu ifade etti. Sanık Keloğlu’nun avukatının, müvekkilinin 100 adet hapı hangi amaçla tasarruf ettiği yönünde bir izahta bulunmadığını belirten Hacımulla, sanık Keloğlu’nun konu hapları şahsi kullanımı için tasarruf etmediği kanaatine vardıklarını açıkladı. Hacımulla, sanık Keloğlu’na hürriyeti bağlayıcı bir ceza verilmesinin kaçınılmaz olduğunu belirterek sanık Keloğlu’nu 20 ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı. Hacımulla, sanık Gönen’in ise 1 yıl süreyle Denetimli Serbestlik Yasası hükümlülüklerine tabi tutulmasına emir verdi.