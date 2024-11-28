Biri tutuklu, diğeri tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu alma, verme ve tasarrufu suçlarından tutuklanan Ekrem Şimşekyılmaz ile Gülden Aygır bugün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Görkem Taşlı mahkemede olguları aktardı.

Polis, 20 Kasım 2024 tarihinde saat 11.00 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin Haspolat’ta şüpheli gördüğü araçta arama yaptığını söyledi. Polis, Ekrem Şimşekyılmaz’ın sürücü, Gülden Aygır’ın yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada Şimşekyılmaz’ın tasarrufunda 16 gram metamfetamin türü uyuşturucu bulunduğunu açıkladı. Polis memuru, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi 17 Kasım’da 15 gram olarak aldığını, bir kısmının bir şahsa verdiğini, bir kısmını ise Gülten Aygır’la içtiklerini söylediklerini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlı Şimşekyılmaz’ın poliste 37 kaydı ve 24 sabıkası bulduğunu, son olarak 2022 yılında uyuşturucu suçundan hüküm giydiğini, şatlı tahliye ile çıktığını ancak denetimli serbestlik kurallarına uymadığını söyledi. Polis, zanlı Aygır’ın ise sabıkası olmadığını ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlı Şimşekyılmaz’ın 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. Yargıç Nuray Necdet, zanlı Aygır’ın yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. (Kamalı Haber)