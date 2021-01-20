Biri tutuklu, diğeri tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Hüseyin Karadeniz ve İsmail Okur bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı. Ramiz, zanlılar Hüseyin Karadeniz, ve İsmail Okur’nun “Kanunsuz uyuşturucum madde tasarruf etme, alma” suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından daha önceden teminata bağlanan zanlı Salih Kahraman’nın Gönyeli’deki ikametgâhında 8 Ocak 2021 tarihinde ve 12.40 - 13.10 saatleri arasında mahkeme emri ile arama yapıldığını belirten Ramiz, zanlının huzurunda yapılan aramada toplam 7 buçuk gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile bir adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare alındığını kaydetti. Ramiz, operasyon sırasında zanlı Salih Kahraman’ın ikametgâhının altında zanlı Hüseyin Karadeniz’in yolcu olarak bulunduğu ve zanlı İsmail Okur’un kullandığı KR 560 plakalı salon aracın şüpheli vaziyette tespit edilerek alıkonulduğunu dile getirerek, söz konusu araçta yapılan aramada ise zanlıların tasarruflarında yaklaşık 0.5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunduğunu ve emare alındığını ifade etti. İki zanlının da suçüstü gereği tutuklandığına işaret eden Ramiz, aynı gün zanlı Hüseyin Karadeniz’in Küçük Kaymaklı bölgesindeki ikametgahında da 17.50 – 18.20 saatleri arasında mahkeme emriyle arama yapıldığını bildirdi. Yapılan arama sonucunda ise yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edilerek emare alındığını vurgulayan Ramiz, iki zanlıya yönelik yapılan soruşturma kapsamında söz konusu maddeyi zanlı Hüseyin Karadeniz’in 300 TL ve zanlı İsmail Okur’un 200 TL para koyarak toplamda 500 TL karşılığında aranmakta olan bir şahıstan aldıklarının belirlendiğini anlattı. Zanlı Hüseyin Karadeniz’in ifadesinde ikametgâhında bulunan sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi 4 Ocak 2021 tarihinde zanlı Salih Kahraman’dan aldığını beyan ettiğini dile getiren Ramiz, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlı Hüseyin Karadeniz’in ülkede yasal statüsü bulunmadığından, 2 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine, zanlı İsmail Okur’un ise yurtdışına çıkışının yasaklanması, 3 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 75 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

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20/01/2021 16:21