Özgür 2013’ten günümüze ekonomide yaşananları yazdı



2013 erken genel seçimleri öncesindeki siyasi gelişmeleri kısaca hatırlayalım:

İcraatları toplum tarafından benimsenmeyen İrsen Küçük hükümeti görevdeydi.

UBP’de yaşanan parti-içi kavgalar nedeniyle bu hükümet düşmüştü.

Ülkeyi Sibel Siber başkanlığında kurulan geçici hükümet yönetiyordu.

CTP’de Genel Başkan Özkan Yorgancıoğlu, Genel Sekreter Asım Akansoy’du.

CTP içinde de birtakım tartışmalar yaşanıyordu ancak bunlar henüz toplumda bir güven bunalımına yol açmamıştı.

CTP, “Yenilenmenin Akıl Defteri” diye adlandırılan seçim manifestosu ile seçime katılmıştı.

Açıklandığı günü dün gibi hatırlıyorum.

Parti içindeki ciddi sıkıntılara rağmen Özkan Yorgancıoğlu’nun güveni ve desteği ile kendi ayakları üzerinde durabilen bir toplum vizyonu üzerine inşa edilmiş 215 sayfalık bir programdı.

Teberrüken Uluçay’ın özverisi, Özdil Nami’nin vizyoner yaklaşımları ve Zeren Mungan ile Erkan Okandan’ın teknik birikimlerinin yanı sıra devlet yönetimindeki tecrübeleri sayesinde ortaya nitelikli bir ekip ürünü çıkmıştı.

Özkan Yorgancıoğlu manifestomuzu topluma “toplumu geleceğe hazırlayacak politikaları ve uygulamaları içeren önemli bir belge” şeklinde takdim etmişti.

Asım Akansoy ise köklü reformlara ihtiyaç olduğunu, önceliğin ekonomik reformlar olacağını, Akıl Defterini şaka olsun diye hazırlamadığımızı açıklamıştı.

CTP seçimi % 40’a yakın oy oranıyla kazanmış ve DP ile 23 ay sürecek bir koalisyon kurmuştu.

Ardından CTP’de genel başkan değişikliğine gidilmiş ve 9 ay görev yapacak CTP-UBP hükümeti kurulmuştu.

CTP’deki değişimle birlikte Akıl Defteri’ndeki ana vizyon rafa kaldırılmış, kendi ayakları üzerinde durabilen bir toplum hedefinden hiç söz edilmez olmuştu.

Ancak gerek CTP-DP hükümetinde gerekse CTP-UBP hükümetinde Maliye Bakanlığı CTP’nin uhdesinde olduğundan Zeren Mungan ve ardından görev alan diğer bakanlar ve parti tarafından atanmış bürokratlar bu politikada ısrarcı olmuştu.

2015 yılının sonlarında yaşanan su fiyaskosu ve protokol krizi, buzdağının görünen kısmıydı.

Esas çelişki yani buzdağının altındaki görünmeyen kısmı, mali disiplin ve yapısal reformların uygulanması konusunda parti içinde yaşanan derin uçurumdan müteşekkildi.

Parti-içi sıkıntılara rağmen 3 yıl boyunca mali disiplin eksiksiz uygulanmış, yapısal reformların sadece kamu gelirleriyle ilgili olan kısımları yürürlüğe sokulabilmiş, diğer reformlarla ilgili ise hiçbir netice elde edilememişti.

O 3 yıllık çabanın ürünleri, 2016 yılının ekonomik göstergelerine somut biçimde yansıdı.

Mahfi Eğilmez’in kişisel bloğunda yayınladığı 2016 verilerine göre ABD, Türkiye, Çin ve Güney Kore ekonomilerini karşılaştıran tablonun en sağına bir sütun daha açıp KKTC ekonomisine ilişkin verileri de ekleyince ortaya şöyle bir tablo çıkıyor:

Mahfi Eğilmez kendi tablosundaki veriler ışığında ABD ekonomisinin tipik bir tüketim ekonomisi görünümünde olduğunu, Türkiye ekonomisinin tüketim harcamaları açısından ABD ekonomisine, yatırım harcamaları açısından ise Kore ekonomisine benzediğini, Çin ekonomisinin tipik bir yatırım ekonomisi olduğunu, Kore ekonomisinin ise net ihracat geliri elde ettiği için dış fazla verdiğini açıklıyor.

KKTC ekonomisinin tüketim harcamalarında Türkiye ekonomisine yakın, yatırımlarının diğer ülkelere kıyasla zayıf, kamu harcamaları açısından sıkıntılı, dış dengesinin ise artıda olduğu görülüyor.

KKTC 2016 yılında GSYH’nın yüzde 8’i oranında tasarruf yatırım fazlası vermiş, yüzde 1’i oranında kamu dengesi fazlası vermiş ve GSYH’nın yüzde 7’si oranında cari fazla vermiş konumdaydı.

İşte bu olumlu tablo, CTP’nin ekonomi politikaları sayesinde oluşmuştu.

Fakat kamu dengesindeki pozitif durumun sürdürülebilmesi ve yatırımlarla ekonominin rayına oturması için yapısal reformlar hayati öneme haizken gerek 3 yıllık dönemde CTP’nin parti içi dengesizlikler nedeniyle reformlara ilişkin tutukluğu gerekse sonraki 2 yıllık dönemde UBP ve DP’nin mirasyedi hovardalığı diye tabir edebileceğimiz yaklaşımları sonucunda bugün döviz krizi ile birlikte KKTC ekonomisi çok keskin bir dönemece girdi.

Ülke bu darboğazdan çıkabilecekse 2013’te CTP’nin ortaya koyduğu vizyon sayesinde ve tabi ki Türkiye’nin de desteğiyle çıkabilecek.

2013-2018 döneminde bir türlü gerçekleşmeyen yapısal reformların derhal gündeme alınması gerekiyor.

Toplumsal geleceğimizin bu değişimlere, bu değişimlerin de kolektif liderliğe ihtiyacı var.

Daha somut ifade etmek gerekirse;

2018 yılı içerisinde kamu dengesini toparlamak üzere birtakım cesur kararlara imza atılması, Meclise sevk edilmiş yapısal düzenleme niteliğindeki yasaların onaylanması ve Türkiye’nin sunduğu reform destek ödeneğinden azami düzeyde yararlanılması şarttır.

Ayrıca, hükümete duyulan güveni yükseltmek adına sosyal ve ekonomik gelişmeyi tetikleyecek değişimlerin somutlaştırılması gerekiyor. Bunun için önce OVP (2019-2022) ardından da Türkiye ile imzalanacak program hızlıca ete kemiğe büründürülmeli.

Bugünkü krizin derinleşip çok ciddi siyasi, ekonomik ve sosyal sorunlara yol açabileceği görülüyor.

Türkiye’nin de desteğiyle bu cendereden çıkabilmemiz hükümeti zora sokmak için hiçbir fırsatı kaçırmayan akbabalara inat ülkeyi yönetenlerin yüksek performansını zorunlu kılıyor.