Birikim Özgür: Birileri ''köpeksiz köy bulmuş değneksiz geziyor''

Haber Kıbrıs yazarlarında Birikim Özgür'ün sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.

Özgür'ün paylaşımı şöyle:

Siyasetten arınmaya çalışıyorum ama bir türlü olmuyor. Feyzioğlu'nun amigo gibi habire Kıbrıs'ta karşılıklı al-vere dayalı müzakereleri ötekileştirerek yüksek perdeden öneriler yapması, enerji bakanımızın insanların aklıyla alay edercesine 'seçime kadar kafaları bulandırarak durumu idare edelim' mantığıyla yaptığı açıklamalar... AKSA'ya bile borcunu ödeyemezken ve zararına üretim yaparken yazda artan tüketim nedeniyle yükselen gelirlerin topluma büyük bir başarı gibi anlatılmaya çalışılması inanılır gibi değil. Belli ki birileri "köpeksiz köy bulmuş değneksiz geziyor". Yine de bugün çok güzel bir gün. Yıllarca üzerinde çalıştığımız Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası bir terslik olmazsa mecliste onaylanacak. Devrim niteliğinde bir yasa. Kurumlarımızı babasının çiftliği zannedenler için üzücü ama halk adına müthiş bir gelişme olacak. Sağlık, mutluluk, huzur sizlerle olsun. İyi haftalar...

04/11/2019 10:52