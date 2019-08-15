Birikim Özgür: Çok güzel bir insandı Ünal hoca

Haber Kıbrıs yazarı Birikim Özgür, dün akşam hayatını kaybeden ülkenin tanınmış bürokratlarından ekonomist Ünal Akifler ile ilgili bir anısını yazdı.

Özgür paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"2014 yılının son günleriydi. Mecliste 2015 mali yılı bütçe yasasının görüşmesi yeni tamamlanmıştı. Sevgili Erçin Şahmaran'ın konuğuyduk. Ben midayı bulmuş gibi "bütçede ödeneği olmayan hiçbir harcama yapılmayacak" diyerek mali disiplinin önemini anlatmaya çalışırken Ünal hoca, "dünya kadar borç, yüzde 85'i maaşlara gider, hangi deli yaptı bu bütçeyi?" diye sorarak siyasetle reel durum arasındaki uçurumu tokat gibi yüzüme çarpmıştı. O gün anladım ki değişim öyle bir günlük, bir bütçelik değil ömürlük bir dava ve sabırla, kararlılıkla iğneyle kuyu kazmak, o kuyuyu kepçeyle dolduranlara karşı halkı uyarmak tek gerçek görev.

Çok büyük, çok özel, çok akıllı, çok bilgili, çok güzel bir insandı Ünal hoca.

Seni, sohbetlerini, konulara hakimiyetini ve bilgini tecrübenle sentezleyerek akılda kalıcı biçimde anlatışını hiç unutmayacağız hocam.

Allah rahmet eylesin. Ailesine, tüm dostlarına ve öğrencilerine sabırlar dilerim. Halkımızın başı sağ olsun..."