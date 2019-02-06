Birikim Özgür: Hükümetten habersiz yapı Cumhuriyet değilse nedir?

Maliye eski bakanı Birikim Özgür, Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası Başkanı Kubilay Özkıraç’ın kendisi ile ilgili bir kanalda yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.

Özgür, Kıb-Tek’te hükümetten habersiz toplu iş sözleşmesi imzalanmasının kurumun ayrı bir cumhuriyet olarak değerlendirilmesine neden olduğunu ifade ederek insanlara hakaret ederek gerçeğin ters yüz edilemeyeceğini belirtti.

Özgür sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “KIBTEK Cumhuriyeti” dedik diye Kubilay efendinin canı sıkılmış. “Talimatla yönetilenler bu toplum için bir değer değildir” diyor. Şişede durduğu gibi durmuyor bu meret. Hükümetten habersiz Toplu İş Sözleşmesi imzalayan bir yapı ayrı cumhuriyet değilse nedir? İnsanlara hakaret ederek gerçeği tersyüz edebileceğini mi zanneden?

Sana mı kaldı insanlara değer biçmek! Senin canının çektiği gibi konuşan değerli, diğerleri talimat alıyor ha? Bu anomali ortadan kalkana kadar kafa patlatmaz, nefes tüketmez, emeğimi acır da toplumun bu rezilliğe mahkum kalmasını izlersam seninki kadar olsun benim da değerim...